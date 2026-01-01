Transferências
OFICIAL: Alverca empresta Cabezas ao Athletic do Brasil
Colombiano, que chegou no verão de 2025, tem somado poucos minutos
Colombiano, que chegou no verão de 2025, tem somado poucos minutos
Gian Cabezas, médio de 23 anos, foi emprestado ao Athletic, do segundo escalão brasileiro, pelo Alverca.
O colombiano reforçou os ribatejanos no verão de 2025, proveniente do Deportivo Cali. Pelo Alverca, Cabezas foi opção em cinco encontros.
