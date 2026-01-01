Gian Cabezas, médio de 23 anos, foi emprestado ao Athletic, do segundo escalão brasileiro, pelo Alverca.

O colombiano reforçou os ribatejanos no verão de 2025, proveniente do Deportivo Cali. Pelo Alverca, Cabezas foi opção em cinco encontros.

