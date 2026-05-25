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Há 57 min
OFICIAL: Alverca reforça ataque no segundo escalão francês
Marco Essimi, extremo de 27 anos, chega providente do Dunkerque
TFR
Marco Essimi, extremo de 27 anos, chega providente do Dunkerque
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O Alverca oficializou a contratação de Marco Essimi, avançado de 27 anos que chega proveniente do Dunkerque, do segundo escalão de França.
Natural dos Camarões, Essimi viverá a primeira experiência fora de França. Até então tinha representado clubes como o Paris FC, Dijon, Saint-Malo, 93 BBG, Chantilly, Jura Dolois, Saint-Priest e Dunkerque.
Na última temporada, ao serviço do Dunkerque, marcou cinco golos e fez quatro assistências em 20 jogos – contribuindo para o décimo lugar na tabela classificativa.
É, assim, mais uma opção para o ataque da equipa de Custódio Castro – que terminou a Liga na 11.ª posição.
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