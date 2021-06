Aly Cissokho, lateral que em Portugal representou o FC Porto e o V. Setúbal, assinou contrato pelo Lamphun Warriors, equipa da Tailândia recém-promovida ao segundo escalão deste país.

Cissokho, recorde-se, transferiu-se dos sadinos para o FC Porto em janeiro de 2009, tendo sido vendido apenas seis meses depois ao Lyon por 12 milhões de euros.

Cissokho, que ainda foi uma vez internacional por França, passou depois por Valência, Liverpool, Aston Villa, regressou aos dragões (2016 por empréstimo dos Villains) e vestiu ainda as camisolas do Olympiakos, dos turcos do Yeni Malatyasport e do Antalyaspor. A última equipa do jogador de 33 anos foi o AFC Blois, do quarto escalão de França.

Também esta segunda-feira Anthony Carter, avançado australiano que passou pelas equipas B e de sub-23 do Benfica, rumou à Tailândia, mas para jogar no True Bangkok United, do principal escalão do país. Carter esteve ao serviço do Ac. Viseu nas últimas duas temporadas.