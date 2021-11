O Farense anunciou na terça-feira a rescisão de contrato, por mútuo acordo, com o médio franco-marroquino Amine, habitual titular da formação algarvia da II Liga.

«A SC Farense Algarve SAD faz saber a todos os sócios e adeptos do Clube ter chegado a acordo de revogação por mútuo acordo com o atleta Amine Mehdi Oudrhiri Idrissi com efeitos imediatos», refere o clube de Faro, em comunicado.

Sem justificar os motivos que estiveram na base da rescisão de contrato, que o ligava ao emblema algarvio até final desta época, o Farense deseja «votos de sucesso pessoal e na carreira desportiva» do jogador.

Amine, que chegou ao Farense no início da época passada, foi titular em todos os nove jogos realizados pelos algarvios na II Liga, mas na receção de segunda-feira ao Penafiel (2-2) foi substituído ao intervalo.

A equipa orientada por Fernando Pires ocupa o 16.º lugar no segundo escalão, com seis pontos e um jogo em atraso.