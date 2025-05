Ana Borges está de saída do Sporting, ao fim de quase nove anos. Segundo avançado pela imprensa nacional e confirmado pelo Maisfutebol, a internacional portuguesa e capitã das leoas não vai renovar.

A viver a época com mais jogos pelo Sporting (34), a defesa direita igualou o máximo de assistências (oito). Em sentido oposto, fez dois golos, ficando longe do máximo conseguido em 2017/18 (nove).

Indiscutível no onze das leoas, foi a voz da experiência nas últimas épocas, muitas vezes acompanhada pela média Cláudia Neto, de 37 anos. Todavia, a reestruturação em curso no projeto do futebol feminino do Sporting obriga à renovação de lideranças, entendendo o clube que chegou a hora da despedida de Ana Borges. No rescaldo a uma temporada aquém e atribulada, as leoas apenas conquistaram a Supertaça.

Analisando o currículo da internacional portuguesa, que também viveu experiências por Saragoça, Blue Heat (EUA), Atlético Madrid e Chelsea, contam-se campeonatos portugueses (dois), Supertaça portuguesa (três), Taça de Portugal (três), Liga inglesa e Taça de Inglaterra. Quiçá mais importante para Ana Borges, foi figura incontornável nas campanhas da Seleção Nacional no Euro 2017 e 2022, no Mundial 2023 e na Liga das Nações.

A um mês de completar 35 anos, resta saber se Ana Borges vai vestir novas cores em 2025/26.