Há 50 min
Ana Capeta, avançada de 28 anos, foi emprestada à Juventus pelo Sporting. O negócio conta, ainda, com uma opção de compra.
Com a grande maioria da carreira feita no Sporting, a internacional portuguesa teve uma passagem pelo Famalicão na época 2021/22. Seguiram-se mais três épocas e meia de leão ao peito.
Na presente época fez três golos e três assistências em 11 jogos. Prepara-se, agora, para viver a primeira experiência em Itália. A ponta-de-lança reforça o ataque do terceiro classificado da Liga feminina italiana. Na Liga dos Campeões, a Juve vai enfrentar o Wolfsburgo no play-off da competição.
