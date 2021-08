O Bayern Munique anunciou a cedência do holandês Joshua Zirkzee aos belgas do Anderlecht, num empréstimo sem opção de compra.

Após ter sido emprestado ao Parma na segunda metade da época, onde fez apenas quatro jogos, o jovem avançado de 20 anos volta a ‘rodar’, agora no campeonato belga.

O anúncio do empréstimo surge pouco mais de uma semana de Zirkzee ter sido repreendido publicamente por Julian Nagelsmann, treinador do Bayern Munique, devido à displicência mostrada num jogo particular com o Ajax.