Vincent Kompany já não é o treinador do Anderlecht, anunciou o clube, esta quarta-feira, nas redes sociais.

O antigo jogador do Manchester City estava no emblema belga desde 2019, tendo ingressado como jogador-treinador. Na época seguida assumiu apenas o cargo de treinador do Anderlecht.

O Anderlecht terminou esta temporada no terceiro lugar da liga belga, ficando atrás do Union St. Gilloise e Club Brugge.