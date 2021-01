O Rio Ave anunciou esta quinta-feira um reforço para o ataque: Anderson Cruz, de 24 anos, ex-Bolívar, clube várias vezes campeão da Bolívia.

O avançado luso-angolano, que jogou a presente edição da Libertadores e a Copa Sudamericana pelo clube boliviano, já treinou com os novos companheiros.

«Dono de uma velocidade estonteante, capacidade de drible acima da média e potenciando a profundidade ofensiva no ataque, pelas mudanças de velocidade em penetração que aplica, Anderson alinha preferencialmente do lado esquerdo, onde o seu pé canhoto se destaca», diz o clube sobre o novo reforço.

Nascido em Luanda, mas com nacionalidade portuguesa, Anderson Cruz fez toda a formação em Portugal e como sénior alinhou pelo Varzim SC, pelos espanhóis do Verín CF, Ourense CF, Rápido Bouzas e Fuenlabrada, pelos franceses do Sochaux e, em 2017/2018, actuou pelos croatas do NK Rudes, onde foi colega do rioavista Toni Borevkovic.