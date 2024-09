André Carrillo, extremo internacional peruano que passou por Sporting e Benfica, rescindiu o contrato que o ligava aos sauditas do Al Qadsiah.

Aos 33 anos, Carrillo está livre para procurar clube, podendo assinar em qualquer altura, já que foi libertado antes do fecho do mercado de transferências na Arábia Saudita.

André Carrillo joga na Arábia Saudita desde 2018/19, quando rumou ao Al Hilal ainda por empréstimo do Benfica. Na época seguinte foi vendido para o mesmo clube por 9 milhões de euros. No início da época passada foi transferido para o Al-Qadsiah (segunda liga saudita), que nesta temporada está no principal escalão do país.