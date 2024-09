Depois de anunciar a contratação de Memphis Depay, o Corinthians anunciou também a chegada do extremo André Carrillo, de 33 anos. O peruano assinou contrato até 31 de julho de 2025, após estar livre no mercado.

André Carrillo é conhecido do treinador Ramón Díaz e do seu filho e adjunto Emiliano, com quem trabalhou no Al-Hilal, da Arábia Saudita (com Jorge Jesus). O acordo prevê a extensão do contrato, de acordo com objetivos de desempenho.

Livre desde o fim do contrato com o Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, Carrillo chega sem custos ao clube brasileiro, num regresso à América do Sul. O médio é uma referência no Perú, com mais de 100 partidas pela seleção nacional.

Carrillo já foi atleta do Benfica e do Sporting. Nos leões fez 162 jogos e marcou 51 golos, entre 2011 e 2016. No ano seguinte, jogou nos rivais de Lisboa, com 32 encontros disputados.