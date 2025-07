Três anos depois, André Ferreira está de regresso à primeira divisão portuguesa. O guardião está em negociações avançadas com o Moreirense, confirmou o Maisfutebol.

Tem em cima da mesa uma proposta de três anos de contrato, sendo que deve reforçar o clube a custo zero. Não participou num encontro amigável do Valladolid no sábado.

André Ferreira disputou nove jogos na época passada, ao serviço dos espanhóis do Valladolid, que competiram na La Liga. Antes disso representou o Granada.

Formado no Benfica, Ferreira já representou clubes como o Paços de Ferreira, Santa Clara, Desp. Aves e Leixões. Caio Secco e Mika são os outros guardiões da sua nova equipa.