O PAOK anunciou, esta segunda-feira, a contratação de André Ricardo, que representou o Famalicão nas últimas épocas.

O médio português estava em final de contrato com o clube famalicense e assinou por quatro temporadas com o emblema de Salónica.

Com a formação dividida entre o Benfica e o Sp. Braga, o jogador de 21 anos aumenta assim para cinco o número de portugueses no clube grego, que já contava com Tiago Dantas, Rafa Soares, Vieirinha e Filipe Soares.