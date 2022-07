O médio internacional brasileiro Andreas Pereira foi esta segunda-feira oficializado como reforço do Fulham. O jogador de 26 anos assinou por quatro temporadas e chega a Craven Cottage proveniente do Manchester United.

O novo colega de João Palhinha revelou que está muito feliz por ter assinado pelo clube inglês e referiu que o treinador Marco Silva foi muito importante na sua transferência.

«Estou muito feliz por estar aqui e mal posso esperar para começar a temporada com o Fulham. Marco Silva foi muito importante na decisão, falei muito com ele, e foi um fator chave para eu estar aqui», contou o jogador que nas últimas duas temporadas atuou pelo Flamengo, por empréstimo do Manchester United.

Formado no PSV Eindhoven e no Manchester United, Andreas Pereira representou ainda o Granada, Valência e Lazio por empréstimo dos «Red Devils».