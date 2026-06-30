OFICIAL: Ansu Fati é reforço do Monaco em definitivo
Internacional espanhol, que esteve cedido aos franceses, assinou um contrato até 2030
Internacional espanhol, que esteve cedido aos franceses, assinou um contrato até 2030
Ansu Fati é reforço em definitivo do Monaco, confirmou o clube francês esta terça-feira. O internacional espanhol, recorde-se, esteve cedido pelo Barcelona aos monegascos. Assina agora um contrato válido até 2030.
Com a formação feita no Barça - e com uma promoção à equipa principal em que era visto como futuro do futebol espanhol - o extremo que nasceu na Guiné-Bissau nunca se afirmou verdadeiramente nos culés.
Cumpriu quatro épocas seguidas no Barcelona, antes de ser emprestado ao Brighton, de Inglaterra, na temporada 2023/24. Na época seguinte regressou aos espanhóis, tendo feito apenas 11 jogos.
Na última temporada foi cedido ao Monaco, clube pelo qual fez os melhores números da carreira - foram 12 golos em 30 jogos.
Deixa, agora, o Barcelona de forma definitiva, assinando um contrato de quatro anos com o sétimo classificado da última edição da Liga francesa.
𝐀𝐧𝐬𝐮 𝐅𝐚𝐭𝐢 avec l'AS Monaco jusqu'en 2030 !— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 30, 2026
Arrivé en prêt l'été dernier en provenance du FC Barcelone, l'attaquant espagnol s'engage pour 4 saisons avec le Club de la Principauté 🤝
𝐃𝐚𝐠𝐡𝐞 𝐀𝐧𝐬𝐮 !