Ansu Fati é reforço em definitivo do Monaco, confirmou o clube francês esta terça-feira. O internacional espanhol, recorde-se, esteve cedido pelo Barcelona aos monegascos. Assina agora um contrato válido até 2030. 

Com a formação feita no Barça - e com uma promoção à equipa principal em que era visto como futuro do futebol espanhol - o extremo que nasceu na Guiné-Bissau nunca se afirmou verdadeiramente nos culés

Cumpriu quatro épocas seguidas no Barcelona, antes de ser emprestado ao Brighton, de Inglaterra, na temporada 2023/24. Na época seguinte regressou aos espanhóis, tendo feito apenas 11 jogos.

Na última temporada foi cedido ao Monaco, clube pelo qual fez os melhores números da carreira - foram 12 golos em 30 jogos. 

Deixa, agora, o Barcelona de forma definitiva, assinando um contrato de quatro anos com o sétimo classificado da última edição da Liga francesa. 

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