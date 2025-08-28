Antoine Joujou é reforço do ataque do Famalicão, anunciou o clube esta quinta-feira. O extremo de 22 anos chega proveniente do Parma e assina um contrato válido por uma temporada.

O internacional sub-20 francês despontou no Le Havre, de França, tendo conquistado uma II Liga francesa pelo clube. Foi contratado pelo Parma no verão de 2024, tendo sido devolvido ao Le Havre por empréstimo.

Na temporada 2024/25, o avançado fez duas assistências e não apontou qualquer golo em 27 jogos pelo clube que conseguiu a manutenção na Liga francesa.