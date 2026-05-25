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Há 24 min
OFICIAL: Antonio Conte deixa comando técnico do Nápoles
Formação italiana despediu-se do treinador nas redes sociais
TFR
Formação italiana despediu-se do treinador nas redes sociais
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Antonio Conte já não é o treinador do Nápoles. A confirmação foi realizada pela formação italiana, que se despediu do treinador nas redes sociais.
Ao fim de duas épocas a liderar o Nápoles, o treinador italiano leva no currículo uma Liga e uma Supertaça. Esta temporada terminou no segundo posto – a 11 pontos do líder Inter.
Conte, aos 56 anos, fica assim novamente livre do mercado, já depois de também ter treinado clubes como Tottenham, Inter, Chelsea e Juventus. Foi, ainda, selecionador italiano entre 2015 e 2016.
O italiano deixa, deste modo, o Nápoles ao fim de 52 vitórias em 91 jogos nas duas temporadas.
Grazie, Mister! 💙 pic.twitter.com/j9JySffJWt— Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 25, 2026
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