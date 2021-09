O Estoril fechou o mercado de transferências em grande e oficializou, já ao início da madrugada desta quarta-feira, as chegadas dos futebolistas Romário Baró, Rodrigo Valente e António Xavier.

Tal como o Maisfutebol noticiou, Romário Baró e Rodrigo Valente chegam do FC Porto ao emblema treinado por Bruno Pinheiro, recém-promovido à I Liga e atualmente com 10 pontos, os mesmos de Sporting e FC Porto na I Liga, a dois do líder Benfica.

Baró foi tentado pelo Arouca, mas vai para o Estoril, que ainda não detalhou os contornos do negócio pelo médio, que deve chegar por empréstimo.

Já Rodrigo Valente chega e, conforme o nosso jornal noticiou, será reforço até 2024.

Também o extremo António Xavier, que estava nos gregos do Panathinaikos, é aquisição para a frente. O jogador de 29 anos assina por duas épocas.

O avançado Rui Fonte também foi oficializado nas últimas horas pelo emblema da linha.