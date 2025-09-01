OFICIAL: Antony regressa ao Betis em definitivo
Internacional brasileiro deixa assim o Manchester United de Ruben Amorim
É oficial, Antony regressa ao Real Betis a título definitivo. O avançado brasileiro de 25 anos deixa assim a título definitivo o Manchester United de Ruben Amorim e assina até 2030 com os espanhóis.
De acordo com a imprensa internacional, o jogador custará aos cofres dos sevilhanos cerca de 22 milhões de euros, mais três milhões mediante objetivos. Os ingleses vão deter, ainda, 50 por cento dos direitos económicos do jogador.
O brasileiro, recorde-se, esteve emprestado aos espanhóis na reta final da temporada passada, tendo encantado os adeptos béticos. Em 26 jogos, Antony marcou nove golos e fez seis assistências, sendo peça chave para a equipa de Pellegrini. É, portanto, um regresso muito desejado em Sevilha.
O extremo canhoto parte assim para a quarta equipa na carreira. Depois de despontar no São Paulo, rumou ao Ajax, onde ganhou destaque. Foi então transferido para o Manchester United, a troco de 95 milhões de euros.
Não conseguindo afirmar-se nos «Red Devils», Antony regressa agora a uma casa onde foi feliz, procurando relançar a carreira.