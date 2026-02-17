Transferências
Há 1h e 16min
OFICIAL: Imanol Alguacil despedido do Al Shabab
Aventura do treinador espanhol durou apenas seis meses
Imanol Alguacil deixou o comando técnico do Al Shabab. O treinador foi despedido, segundo a imprensa saudita, com a saída a ser oficializada nesta terça-feira.
O espanhol, que fez uma longa carreira na Real Sociedad e abraçou o primeiro desafio no estrangeiro no início da temporada, ficou apenas seis meses no clube saudita.
O Al Shabab é 14.º classificado de 18 na primeira divisão do país. O treinador de 54 anos fica livre no mercado.
Thank you, imanol Alguacil.— AlShabab Saudi Club (@AlShabab_EN) February 17, 2026
All the best in your next chapter 🤍🖤 https://t.co/EHVq2eOcAD
