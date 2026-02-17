Imanol Alguacil deixou o comando técnico do Al Shabab. O treinador foi despedido, segundo a imprensa saudita, com a saída a ser oficializada nesta terça-feira.

O espanhol, que fez uma longa carreira na Real Sociedad e abraçou o primeiro desafio no estrangeiro no início da temporada, ficou apenas seis meses no clube saudita.

O Al Shabab é 14.º classificado de 18 na primeira divisão do país. O treinador de 54 anos fica livre no mercado. 

