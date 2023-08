Aymeric Laporte é oficialmente reforço do Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

O defesa espanhol de 29 anos deixa o Manchester City, onde estava desde 2018.

Laporte, campeão europeu pelos citizens, é o mais recente nome sonante a juntar-se à cada vez maior constelação de estrelas na Arábia Saudita.

Recorde-se que Al Nassr, que é treinado por Luís Castro, anunciou já durante esta semana a contratação de Otávio ao FC Porto.

Segundo a imprensa inglesa, a transferência do internacional espanhol para o emblema saudita rendeu 25 milhões de libras (29,1 milhões de euros) aos cofres do Manchester City, clube que Laporte ajudou a vencer 13 títulos.

