Rui Vitória renovou por duas épocas com o Al Nasr, da Arábia Saudita, tendo rubricado o novo vínculo durante esta semana que passou. A informação foi revelada pelo empresário Mohammed Afzal, em declarações ao Al Riyadiah. «Rui Vitória renovou o contrato com o Al Nasr por mais duas épocas esta semana», disse o empresário do treinador.

«O Rui colocou o Al Nasr no topo das suas prioridades, apesar do interesse do Fenerbahçe, da Turquia. Ele está contente no Al Nasr e quer completar o projeto desportivo que tem e que passa por desenvolver os jovens de todas as idades das escolas de formação do clube.»

Rui Vitória, recorde-se, chegou na época passada ao Al Nasr, tendo na primeira temporada conquistado o título de campeão da Arábia Saudita. Este ano, o treindor português levou a equipa ao segundo lugar, posição que o Al Nasr ocupava quando o campeonato saudita foi suspenso. Também venceu a Supertaça Saudita.