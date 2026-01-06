Enzo Pérez, ex-Benfica, é reforço confirmado do Argentinos Juniors. O argentino chega como jogador livre e assina um contrato válido até dezembro de 2026.

O médio de 39 anos prossegue, assim, a carreira na Argentina, onde representou clubes como o River Plate, Estudiantes e Godoy Cruz. Na Europa, vestiu as cores do Benfica e do Valência.