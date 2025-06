O treinador português Manuel Tulipa foi anunciado no Ararat-Armenia, do país caucasiano, nesta terça-feira. O técnico assinou contrato com o segundo classificado da Liga do país, atrás do Noah.

Tulipa chega a um clube que tem Rafael Bracali, antigo guarda-redes de FC Porto e Nacional, como diretor desportivo.

O técnico tem experiência na primeira a segunda divisões de Portugal, bem como a formação do FC Porto. O seu último trabalho foi no Torreense, na II Liga. É a primeira experiência fora de portas.