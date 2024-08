Arne Slot, treinador do Liverpool, confirmou que Fábio Carvalho, médio do clube, está em negociações com outro clube. O jovem estará em vias de sair do clube de Anfield para o Brentford, segundo a imprensa inglesa, por um negócio a rondar os 20 milhões de euros.

Foi assim que Slot justificou a ausência de Carvalho no jogo de preparação deste domingo: «Pelo que me foi dito, existe um acordo, mas não falei com o nosso clube. Hoje estive totalmente concentrado neste jogo, por isso não sei exatamente qual é a situação dele, mas essa foi, obviamente, a razão pela qual não foi selecionado hoje», admitiu.

Fábio Carvalho não esteve na convocatória do Liverpool-Sevilha, um jogo ganho por 4-1 pelos reds, com um golo de Diogo Jota e um bis de Luis Díaz.