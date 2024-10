Consumada a saída de Gonzalo García do Arouca, Vasco Seabra perfila-se agora como forte candidato para assumir o comando da equipa da Serra da Freita, sabe o Maisfutebol.

Segundo foi possível apurar, a direção arouquense começou por sondar Petit, que não se mostrou disponível, avançando depois para Seabra.

Vasco Seabra está sem clube desde que deixou o Estoril no verão passado por pressão dos investidores da SAD canarinha e numa altura em que o treinador de 41 anos tinha apalavrada a continuidade no emblema da Linha, pelo qual assegurou a permanência no principal escalão e a final da Taça da Liga.