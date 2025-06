Depois de uma época a jogar emprestado no Arouca, o defesa-central sérvio Boris Popovic assinou a custo zero pelo clube da Serra da Freita.

Com passagens pelo futebol francês (Tours e Mónaco), Popovic termina contrato com o emblema belga do Cercle Brugge, que o tinha emprestado ao Arouca.

O defesa assina agora contrato até 2028 com os «Lobos». Na época passada, o jogador de 25 anos foi utilizado em 18 jogos.