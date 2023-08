O Arouca anunciou a contratação de Alfonso Trezza, extremo uruguaio de 24 anos que chega do Nacional Montevideu.

Esta será a primeira experiência de Trezza fora do país de origem, depois de ter feito mais de 100 jogos no principal campeonato uruguaio.

No último jogo que fez pelo Nacional, Trezza marcou um dos golos do empate com o Boca Jrs, na Taça Libertadores.

O jogador que é o oitavo reforço da equipa de Daniel Ramos assina por quatro anos.