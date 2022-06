O Arouca anunciou nesta sexta-feira o quarto reforço para 2022/23: trata-se do defesa inglês Jerome Opoku.

O futebolista de 23 anos assinou um contrato com os arouquenses válido para as próximas três épocas.

Com toda a formação realizada no Fulham, Opoku, que pode jogar como central ou lateral esquerdo, esteve cedido nas últimas três temporadas aos ingleses do Accrington Stanley e Plymouth Argyle e aos dinamarqueses do Vejle.

Note-se que o Arouca já tinha anunciado De Arruabarrena, Mújica e Sylla como reforços para Armando Evangelista.