O Arouca oficializou este sábado Romualdas Jansonas como reforço para o ataque. O ponta-de-lança, de apenas 20 anos, é já internacional pela Lituânia. Chega proveniente do Zalgiris Kaunas, do país natal.

Romualdas assinou um contrato válido por cinco épocas e faz assim a estreia na Liga portuguesa, depois de cumprir toda a carreira até então na Lituânia. Na última temporada, o avançado marcou sete golos e fez quatro assistências em 31 jogos.

No Arouca, Jansonas vai utilizar a camisola 77 e é assim mais um reforço para o ataque do plantel à disposição de Vasco Seabra.

RELACIONADOS
Taremi deixa o Inter de Milão e reforça o Olympiakos
Ioannidis em Lisboa para reforçar o Sporting: «Estou muito feliz»
Atenção, FC Porto e Sp. Braga: NES recebe reforço no Nottingham
OFICIAL: Woltemade é reforço do Newcastle por verba recorde no clube