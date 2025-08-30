Transferências
OFICIAL: Romualdas Jansonas reforça o ataque do Arouca
Avançado de 20 anos é internacional pela Lituânia
O Arouca oficializou este sábado Romualdas Jansonas como reforço para o ataque. O ponta-de-lança, de apenas 20 anos, é já internacional pela Lituânia. Chega proveniente do Zalgiris Kaunas, do país natal.
Romualdas assinou um contrato válido por cinco épocas e faz assim a estreia na Liga portuguesa, depois de cumprir toda a carreira até então na Lituânia. Na última temporada, o avançado marcou sete golos e fez quatro assistências em 31 jogos.
No Arouca, Jansonas vai utilizar a camisola 77 e é assim mais um reforço para o ataque do plantel à disposição de Vasco Seabra.
