O lateral-direito colombiano Anderson Arroyo, que pertence aos quadros do Liverpool, encontra-se a treinar com o plantel do Tondela, segundo apurou o Maisfutebol.

Não se pode dizer ainda que o negócio pelo internacional sub-20 – que deverá passar por um empréstimo – esteja fechado, uma vez que Pako Ayestarán quer avaliar a condição física do jogador que na última época foi emprestado pelo campeão inglês aos checos do Mlada Boleslav.

O jogador pode fazer as duas laterais da defesa, o que é visto como uma mais-valia, tendo em conta as limitações que ainda existem no setor recuado dos beirões.

Contudo, o facto de estar sem competir desde fevereiro coloca alguns pontos de interrogação que deverão ser dissipados nos próximos dias, nomeadamente, nesta quarta-feira, no particular com o FC Porto, no qual Arroyo poderá ter minutos de jogo.