O Benfica oficializou através do Relatório e Contas anual os valores encaixados com as vendas de Franco Cervi, ao Celta d Vigo, Nuno Tavares, ao Arsenal, e Pedrinho, ao Shakhtar Donetsk.

Assim, Cervi rendeu no imediato, diz o Relatório e Contas, 4,5 milhões de euros, estando ainda previstos mais 1,5 milhões de euros que dependem da objetivos e podem elevar o montante da transferência para um máximo de seis milhões. Adicionalmente, o Benfica reservou 20 por cento de uma futura mais valia.

Nuno Tavares, por outro lado, rendeu ao Benfica oito milhões de euros pela transferência para o Arsena, enquanto Pedrinho rendeu 18 milhões pela transferência para o Shakhtar Donetsk.

O Relatório e Contas refere ainda que no final da última época o Benfica recebeu mais 3,6 milhões de euros da transferência de Ruben Dias, pela concretização de vários objetivos previamente contratualizados, o que elevou o valor encaixado com a venda do central para um total de 71,6 milhões de euros.

Também Raul de Tomás rendeu mais um milhão de euros, devido a objetivos concretizados.

O Benfica dá ainda conta que os empréstimos de Carlos Vinicius ao Tottenham e Florentino ao Mónaco renderam três milhões e 1,5 milhões de euros, respetivamente, sendo estes valores que entraram no exercício relativo à última época.