De saída do Arsenal, com quem tem contrato apenas até junho deste ano, David Luiz está a trabalhar com dois cenários para o futuro. O Maisfutebol apurou que o veterano central tem a preferência por regressar ao Benfica ou rumar para o Brasil.

Aos 34 anos, o internacional brasileiro já manifestou diversas vezes o desejo de voltar a jogar de águia ao peito. Falou, inclusive, em terminar a carreira na Luz, onde atuou entre 2006 e 2011, tendo sido campeão nacional em 2009/10.

Os contactos entre David Luiz e os encarnados têm sido meramente informais, visto que o jogador tem ótima relação com Jorge Jesus, Luisão e, sobretudo, Luís Filipe Vieira. Porém, até ao momento, não há qualquer proposta oficial em cima da mesa.

Para a próxima temporada, o Benfica projeta a contratação de pelo menos um central - Jardel não vai ter o contrato renovado. Pesa contra o ex-defesa de Chelsea e PSG a eventual forte concorrência no setor: Otamendi, Vertonghen e Lucas Veríssimo.

Formado no Vitória e adepto assumido do Corinthians, David Luiz também vê o futebol brasileiro com bons olhos. Atualmente, entretanto, poucos são os clubes no país capazes de assumir o alto salário do central, entre eles Atlético-MG, Flamengo, Internacional e Palmeiras.