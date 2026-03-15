Ashley Cole vai viver a primeira experiência como treinador principal no futebol italiano. O antigo internacional inglês foi oficializado no Cesena, do segundo escalão de Itália.

O ex-defesa, com mais de 100 jogos pela seleção de Inglaterra, destacou-se a representar clubes como Arsenal e o Chelsea. Vestiu, ainda, as cores da Roma, do LA Galaxy e do Derby Country antes de retirar-se do relvado como jogador.

A carreira de treinador começou em 2020, na altura nos sub-15 do Chelsea. Passou, ainda, como treinador-adjunto na seleção sub-21 inglesa, no Everton e no Chelsea. Há três épocas que era adjunto no Birmingham City, do segundo escalão inglês.

Cole assume, agora, a primeira experiência como treinador principal, reforçando o oitavo classificado da Serie B italiana.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

