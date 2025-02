O Aston Villa anunciou a contratação de Marco Asensio por empréstimo do Paris Saint-Germain, nesta segunda-feira, até ao final da temporada.

Três vezes vencedor da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, o extremo de 29 anos estava a ser pouco utilizado no PSG na primeira metade da temporada.

A imprensa inglesa diz que este é um sonho antigo tanto de Unai Emery, treinador do Aston Villa, como de Monchi, diretor-desportivo do clube.

Aston Villa is delighted to announce the loan signing of three-time Champions League winner Marco Asensio from Paris Saint-Germain. pic.twitter.com/D1fALCklqf