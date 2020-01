O Benfica esteve a negociar a transferência de Bruno Guimarães, tal como o Atlético de Madrid, mas o médio do Athletico Paranaense escolheu o Lyon, da Liga francesa, como o Maisfutebol tinha avançado, e, em declarações aos jornalistas na concentração da seleção sub-23 do Brasil, explicou o motivo.

«O que pesou foi o Juninho [diretor desportivo] ligar-me. Ele disse que vai transformar-me no melhor médio do Mundo. Acreditei muito nas palavras dele. Sempre foi sincero comigo, jogou aberto. Diria que 90 por cento da minha ida para o Lyon é graças a ele. Foi super sincero, leal, ofereceu-me um projeto de carreira e fico muito feliz», afirmou o jogador, que adianta que está perto de ser oficializada a transferência.

«Está praticamente tudo certo, como disse o Juninho, é 95%. Fico feliz pelo telefonema do Juninho, do treinador, presidente. Todos me disseram o quanto eu seria importante no clube. O Atlético de Madrid sempre teve a preferência, mas nunca veio falar comigo. O Lyon queria-me mais do que todos os outros clubes e estou feliz para ir para lá», afirmou.