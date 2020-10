O mercado de transferências está quase a fechar e uma das novelas do verão continua: onde vai jogar Edison Cavani?

O avançado uruguaio que não chegou a acordo com o Benfica continua sem assinar por qualquer equipa, mas um dirigente do primeiro clube do jogador acredita conhecer o destino do antigo pupilo.

«Aqui, damos por certo que ele vai jogar no At. Madrid. Foi uma pena não se ter concretizado em janeiro, mas seria muito emotivo que acabasse a carreira a jogar com Suárez porque são da mesma cidade», disse ao AS Daniel Zicari.

Será que Cavani vai mesmo jogar com João Félix? Não perca o próximo episódio, porque nós...