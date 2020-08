O guarda-redes espanhol Adán já não tenta disfarçar que pode estar próximo de se tornar reforço do Sporting.

No comentário a uma publicação de Feddal, na qual o novo jogador dos leões se afirma «feliz» e promete «esforço, dedicação, devoção e glória», o ainda guarda-redes do At. Madrid comentou com corações verdes e um piscar de olho.

Serão necessários sinais mais claros?