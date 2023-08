Alice Reto, jovem jogadora de 16 anos, é reforço do Atlético de Madrid para o escalão feminino C, proveniente do ADO Den Haag dos Países Baixos, anunciou o clube colchonero.

Internacional sub-16 e sub-17 por Portugal, a jovem lusa tinha despertado o interesse de vários clubes, incluindo Benfica, Sporting, Sevilha e Valência, mas optou pelo Atlético de Madrid para dar continuidade à sua formação.

De referir que em abril, Alice Reto foi eleita para o melhor XI do torneio juvenil Madrid Football Cup.