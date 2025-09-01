Diego Simeone recebe mais um compatriota no Atlético Madrid. Nico González foi anunciado oficialmente como reforço dos colchoneros para a próxima temporada por empréstimo da Juventus, a troco de um milhão de euros de taxa de cedência (mais um por objetivos).

No entanto, esclarece o clube italiano, o negócio poderá tornar-se definitivo caso Nico cumpre um determinado número de encontros. Aí, o Atlético terá de pagar 32 milhões de euros em três tranches.

Após ter realizado exames médicos, Nico parte para a Argentina onde vai concentrar-se com a seleção liderada por Lionel Scaloni. González era concorrente de Francisco Conceição como extremo-direito.

Nico já representou a seleção albiceleste por 41 ocasiões. Tem passado na Fiorentina, Estugarda e Argentinos Juniors.