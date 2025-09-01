OFICIAL: Atlético Madrid recebe Nico González por empréstimo da Juventus
Consoante o número de jogos disputados pelo argentino, o negócio poderá ser definitivo
Diego Simeone recebe mais um compatriota no Atlético Madrid. Nico González foi anunciado oficialmente como reforço dos colchoneros para a próxima temporada por empréstimo da Juventus, a troco de um milhão de euros de taxa de cedência (mais um por objetivos).
No entanto, esclarece o clube italiano, o negócio poderá tornar-se definitivo caso Nico cumpre um determinado número de encontros. Aí, o Atlético terá de pagar 32 milhões de euros em três tranches.
Após ter realizado exames médicos, Nico parte para a Argentina onde vai concentrar-se com a seleção liderada por Lionel Scaloni. González era concorrente de Francisco Conceição como extremo-direito.
Nico já representou a seleção albiceleste por 41 ocasiões. Tem passado na Fiorentina, Estugarda e Argentinos Juniors.
¡Bienvenido, Nico Gonzalez! 🔴⚪🇦🇷 pic.twitter.com/9H1lam8wyh— Atlético de Madrid (@Atleti) September 1, 2025