Antoine Griezmann está de regresso ao At. Madrid, agora por empréstimo do Barcelona. De acordo com o comunicado do clube blaugrana, a cedência é por uma época, com outra de opção, mas o At. Madrid fica obrigado a contratar o jogador depois do empréstimo. O campeão espanhol assume ainda o ordenado de Griezmann na íntegra.

O regresso do internacional francês aos colchoneros é a grande 'bomba' do mercado espanhol, com o avançado a voltar a uma casa onde brilhou durante cinco épocas.

Griezmann tinha trocado o At. Madrid pelo Barcelona há duas épocas e nos culés fez 102 jogos, marcou 35 golos e fez 16 assistências.

Recorde-se que a saída de Griezmann abriu a porta à contratação de João Félix pelo At. Madrid, que agora pode juntar os dois jogadores em campo.

🔴⚪ #BienvenidoGriezmann



🇫🇷 @AntoGriezmann volverá a vestir nuestra camiseta tras el acuerdo alcanzado entre nuestro club y el Barcelona para su cesión.



Bienvenue, Antoine! 🤙



➡ https://t.co/NZcnFfJqp8 pic.twitter.com/nFsJIxZgSy — Atlético de Madrid (@Atleti) August 31, 2021

