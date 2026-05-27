Rodrigo Ribeiro vai deixar em definitivo os quadros do Sporting. O avançado de 21 anos vai assinar com os alemães do Augsburgo, efetivando a estadia no clube após um empréstimo de seis meses.

A notícia foi avançada pela Sky Sports alemã e confirmada pelo Maisfutebol. A documentação está preparada e o anúncio será feito nas próximas horas. 

O avançado formado em Alcochete rende, assim, cinco milhões de euros ao clube português. Já Rodrigo tem à sua espera um contrato de cinco anos. 

Ribeiro tinha vínculo até 2028 com os leões e cláusula de rescisão de 80 milhões. Deixa Alvalalde após 12 jogos na equipa A, sem golos marcados. No Augsburgo, somou 14 jogos e dois golos.

