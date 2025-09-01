Neste último dia de mercado em Portugal, o AVS vai fazer chegar o extremo colombiano Óscar Perea por empréstimo do Estrasburgo, de França. A informação foi avançada pela imprensa internacional e confirmada pelo Maisfutebol.

Perea tem 19 anos mas já uma respeitável experiência na primeira divisão colombiana, com 54 jogos pelo Atlético Nacional, um dos melhores clubes do país. É também internacional jovem 'cafetero'.

Na época passada foi contratado pelo Estrasburgo por 5,2 milhões de euros, tendo atuado apenas pela equipa B. Agora, vai poder ganhar experiência na Liga portuguesa ao serviço do AVS, de José Mota.

Além dele, é expectável que o AVS faça chegar um defesa-central e um médio-centro neste último dia de mercado.