O AVS, da primeira Liga, confirmou na manhã deste domingo a transferência definitiva de John Mercado para o Sparta Praga, da Chéquia. Sai do clube ao fim de duas temporadas.

Os valores não foram divulgados, mas segundo apurou o Maisfutebol, o emblema da Vila das Aves recebe 2,5 milhões de euros num negócio que totaliza quatro milhões de euros. É a venda mais cara da história do clube.

«Levo muito da Vila das Aves. Foi o clube que me abriu as portas na Europa e estarei sempre agradecido por essa oportunidade. Vim para jogar na Europa e fazer carreira, acho que consegui. Tenho que agradecer a todos que me ajudaram a evoluir como jogador e pessoa, todos os treinadores e staff. Estou muito agradecido e vou levar todos no meu coração», disse Mercado, aos meios do clube.

«O AVS acreditou em mim e vou levá-lo comigo para o resto da vida. Aos adeptos quero agradecer todo o apoio. Gritaram por mim, apoiaram-me, estiveram em cada jogo. Isso é muito importante. Vou levá-los sempre comigo», garantiu.