O AVS anunciou a contratação de Bruno Lourenço, que chega ao emblema de Vila das Aves após ter terminado a ligação ao Amedspor, da II Liga turca, confirmando-se o noticiado pelo Maisfutebol.

Formado no Benfica, o extremo de 27 anos formado no Benfica regressa a Portugal um ano depois de ter deixado o Boavista para rumar ao futebol turco.

Bruno Lourenço assinou um contrato válido até ao final da época.

