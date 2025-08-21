Transferências
Há 1h e 9min
OFICIAL: AVS contrata Bruno Lourenço
Extremo regressa a Portugal um ano depois de ter deixado o Boavista
O AVS anunciou a contratação de Bruno Lourenço, que chega ao emblema de Vila das Aves após ter terminado a ligação ao Amedspor, da II Liga turca, confirmando-se o noticiado pelo Maisfutebol.
Formado no Benfica, o extremo de 27 anos formado no Benfica regressa a Portugal um ano depois de ter deixado o Boavista para rumar ao futebol turco.
Bruno Lourenço assinou um contrato válido até ao final da época.
