OFICIAL: AVS contrata jovem avançado do Estrasburgo
Óscar Perea é internacional jovem pela Colômbia e chega por empréstimo
O AVS oficializou esta segunda-feira a contratação de um jovem avançado colombiano. Óscar Perea, extremo de 19 anos, chega por empréstimo do Estrasburgo, de França.
Óscar despontou no Atlético Nacional, da Colômbia, e seguiu para a Europa para representar os franceses no verão do ano passado. Na temporada 2024/25, o internacional sub-20 colombiano não fez qualquer jogo pela equipa principal do Strasbourg, tendo alinhado na equipa B.
Assim, José Mota recebe mais uma opção para o ataque do AVS, que procura a manutenção na Liga pelo segundo ano consecutivo.
