Há 1h e 50min
Adriel Ramos, guarda-redes de 24 anos, é o mais recente reforço do AVS. O brasileiro chega proveniente do Grémio, do Brasil, por empréstimo com opção de compra.
O guardião é produto da formação da equipa de Ponte Alegre, tendo feito alguns jogos pela equipa principal que agora é orientada por Luís Castro.
Na temporada passada, também por empréstimo do Grémio, Adriel representou o Athletic, do segundo escalão brasileiro. Fez 30 encontros na equipa orientada por Rui Duarte que conta com os portugueses Ronaldo Tavares e Francisco Geraldes.
