A Liga italiana foi a que investiu mais dinheiro neste mercado de transferência de inverno, que fechou à meia noite, embora a verdade é que os valores apresentados pelos clubes italianos sejam inflacionados pelas trocas internas.

Desta forma, Itália arrecadou 68 milhões de euros em vendas de jogadores e investiu 73 milhões em compras, mas a verdade é que a Juventus e o Génova trocaram Manolo Portanova e Elia Petrelli, por Nicolo Rovellà, sendo cada clube pagou e recebeu 18 milhões. Portanto só neste negócio estão investidos 36 milhões em vendas e 36 milhões em compras.

Ora para lá de Itália, ressalta que Inglaterra continua a ser a Liga com mais disponibilidade financeira, tendo investido 75 milhões de euros, o que é uma ninharia comparado com mercados anteriores: o que todos os clubes juntos gastaram neste mês de janeiro é sensivelmente o mesmo que um clube gastava sozinho num mercado normal.

As transferências de Morgan Sanson para o Aston Villa, por 15,8 milhões, de Amad Diallo para o Man. United, por 21 milhões, e Said Benrahma para o West Ham, por 23,1 milhões, somam 60 milhõs e o grosso do valor que Inglaterra investiu.

Refira-se, por fim, que Portugal esteve em contraciclo e gastou dentro do que lhe é normal, o que é uma novidade num mercado tão contido. Os clubes portugueses investiram um total de 31 milhões de euros em contratações, o que é mais do que os 28 milhões gastos pela França e praticamente os mesmo que os 33 milhões gastos pela Liga Espanhola.

Segundo o Transfermarkt, estes 31 milhões de euros dividem-se entre 16 milhões de euros gastos pelo Sporting em Paulinho, 6,5 milhões gastos pelo Benfica em Lucas Veríssimo, três milhões gastos pelo Sp. Braga em Borja, mais três milhões gastos pelo Famalicão e 2,5 milhões gastos pelo P. Ferreira em Stephen Eustáquio.

Balanço do mercado por campeonato:

Espanha

Vendas: 32M

Compras: 33M

Inglaterra

Vendas: 26M

Compras: 75M

Alemanha

Vendas: 4M

Compras: 46M

Itália

Vendas: 68M

Compras: 73M



França

Vendas: 31M

Compras: 28M



Rússia

Vendas: 6M

Compras: 5M

Portugal

Vendas: 26M

Compras: 31M