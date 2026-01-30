Ana Lewandowska, esposa de Robert Lewandowski, revelou um detalhe importante sobre o futuro do avançado. O polaco, de 37 anos, termina o contrato com o Barcelona no final da presente época.

«Vamos ver como corre a época em Barcelona este ano porque, digamos, provavelmente será a última do meu marido aqui, por isso vamos aproveitar ao máximo. Aproveitamos cada momento, cada jogo com os adeptos, porque sabemos que um dia não teremos nada disto», começou por referir numa entrevista ao portal polaco «Plejada».

Apesar de assumir que o ciclo na Catalunha está perto de terminar, a mulher do atleta garantiu que continua sem saber qual será o próximo passo. «O que virá a seguir? Não sabemos, mas esse é o caminho de um grande atleta e, especialmente, de um grande desportista, e estamos preparados para isso», atirou.

Ana espera, ainda assim, que o legado do marido seja algo recordado durante muitos anos. Reforçou, ainda, o orgulho em Lewandowski. «Quero que se fale dele durante muitos anos e que as gerações futuras não se esqueçam dele. Porque ele fez algo grandioso e só posso dizer que me sinto muito orgulhosa de tudo o que aconteceu», concluiu.

A situação do jogador está a ser analisada pela direção do clube, que quer fechar este dossiê nas próximas semanas.