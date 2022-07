Barcelona e Sevilha oficializaram nesta sexta-feira a transferência de Jules Koundé para o clube catalão.

Depois do princípio de acordo anunciado na quinta-feira, os dois clubes confirmaram que a operação está totalmente finalizada, uma vez que o central já realizou os habituais exames médicos e assinou contrato até 2027. A cláusula de rescisão ficou fixada em mil milhões de euros.

Koundé será apresentado na próxima segunda-feira.

Segundo a imprensa espanhola, o jogador de 23 anos custou 50 milhões de euros aos cofres do Barcelona, valor ao qual acrescem entre cinco e dez milhões em variáveis.

Formado no Bordéus, o internacional francês passou as últimas três temporadas no Sevilha.